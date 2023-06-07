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15:47, 7 июня 2023Ценности

Россиянка сделала татуаж бровей и попала в больницу

Жительница Подмосковья попала в больницу после татуажа бровей из-за отека

Фото: Gabe Pierce / Unsplash

Россиянка сделала татуаж бровей и попала в больницу из-за неожиданных последствий. Соответствующую историю публикует издание News.ru.

32-летняя жительница Подмосковья на следующее утро после татуажа проснулась с сильной припухлостью, которая переходила с бровей на область переносицы. По этой причине женщина вызвала бригаду скорой помощи. Впоследствии в медицинском учреждении, куда доставили пациентку, врачи диагностировали отек глубоких слоев кожи и подкожных тканей.

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По словам заведующей терапевтическим отделением больницы, к таким последствиям на лице россиянки привел пигмент, который использовался при нанесении перманентного макияжа. Доктор также уточнила, что пациентка едва не получила отек горла и дыхательных путей, которые могли бы привести к летальному исходу.

«После двух дней детоксикационной и антигистаминной терапии пациентка чувствовала себя значительно лучше. На данный момент девушка чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное лечение», — рассказала терапевт.

В мае врач-инфекционист Светлана Машкова перечислила россиянам страшные последствия татуировок. Эксперт рассказала, что технология нанесения изображений на кожу с помощью иглы не является абсолютно безопасной. По словам Машковой, во время нанесения тату есть риск заразиться гепатитом B и C, а также ВИЧ-инфекцией.

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    Екатерина Ештокина
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