Жительница Подмосковья попала в больницу после татуажа бровей из-за отека

Россиянка сделала татуаж бровей и попала в больницу из-за неожиданных последствий. Соответствующую историю публикует издание News.ru.

32-летняя жительница Подмосковья на следующее утро после татуажа проснулась с сильной припухлостью, которая переходила с бровей на область переносицы. По этой причине женщина вызвала бригаду скорой помощи. Впоследствии в медицинском учреждении, куда доставили пациентку, врачи диагностировали отек глубоких слоев кожи и подкожных тканей.

По словам заведующей терапевтическим отделением больницы, к таким последствиям на лице россиянки привел пигмент, который использовался при нанесении перманентного макияжа. Доктор также уточнила, что пациентка едва не получила отек горла и дыхательных путей, которые могли бы привести к летальному исходу.

«После двух дней детоксикационной и антигистаминной терапии пациентка чувствовала себя значительно лучше. На данный момент девушка чувствует себя хорошо и уже выписана на амбулаторное лечение», — рассказала терапевт.

В мае врач-инфекционист Светлана Машкова перечислила россиянам страшные последствия татуировок. Эксперт рассказала, что технология нанесения изображений на кожу с помощью иглы не является абсолютно безопасной. По словам Машковой, во время нанесения тату есть риск заразиться гепатитом B и C, а также ВИЧ-инфекцией.

