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10:27, 7 июня 2023Интернет и СМИ

Блогерша назвала различия между китайскими и российскими мужчинами

Блогерша китайского происхождения Цзоу заявила, что мужчины в КНР заботливее российских

Кадр: Шоу Известь / YouTube

Российская актриса и блогерша китайского происхождения Фейя Цзоу назвала различия между мужчинами из Поднебесной и парнями из России. В шоу «Известь» на YouTube она рассказала, что китайские парни кажутся ей очень заботливыми в сравнении с российскими.

Говоря о сходствах между россиянами и китайцами, Цзоу отметила, что в обеих странах достаточно традиционный взгляд на отношения, предполагающий, что инициатива должна исходить от мужчины. «Это не как в Америке, где каждый платит за себя, все-таки парень здесь лидер, он оплачивает все, он в Китае может девушку и содержать, и в России тоже такое бывает», — рассудила блогерша.

Вместе с тем гостья шоу заявила, что различий между российскими и китайскими мужчинами больше. Так, по ее словам, в Китае парни даже более консервативны. Цзоу указала, что в КНР отношения в большинстве случаев заводятся с перспективой брака, в то время как в России это может быть роман без обязательств.

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«Знаешь, я бы сказала, что китайские парни чуть более заботливые, чем русские парни, хотя я больше люблю русских парней, но уже по другой причине. Китайские парни, они балуют девушек. Русские парни когда видят это все, они говорят: "Подкаблучник"», — назвала другое различие блогерша. Она добавила, что китайские мужчины постоянно дарят возлюбленным подарки и, как правило, речь идет о практичных вещах — аксессуарах или косметике.

Кроме того, Цзоу рассказала, что китайский мужчина может уже на первом свидании открыто рассказать спутнице о своем материальном положении, в то время как в России спрашивать о доходах считается неприличным. «У китайцев другая романтика. Нет ничего более романтичного, чем когда парень говорит тебе: "Я надежный, я смогу тебя обеспечивать до конца жизни"», — раскрыла она.

Фейя Цзоу родилась в Москве в семье эмигрантов из Китая. Выросла в столице, окончила факультет эстрады Российского института театрального искусства — ГИТИС. Цзоу снималась в ряде фильмов, также работает моделью. На ее блог в TikTok подписано 1,3 миллиона пользователей.

Ранее блогер из Донецка Александр Зубарев, живущий в Китае, назвал преимущество людей из Поднебесной. Он заявил, что местные жители нравятся ему своей искренностью.

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    Маргарита Щигарева
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