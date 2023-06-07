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00:18, 7 июня 2023Мир

В ООН заявили об отсутствии независимых данных о разрушении Каховской ГЭС

Замгенсека Гриффитс: у ООН нет доступа к независимым данным о разрушении Каховской ГЭС

Фото: PLANET LABS PBC / Reuters

У Организации объединенных наций (ООН) не доступа к независимой информации об обстоятельствах, которые привели к разрушению Каховской гидроэлектростанции (ГЭС). Об этом заявил заместитель генсека ООН по гуманитарным проблемам Мартин Гриффитс, передает РИА Новости.

Он также отметил, что разрушение ГЭС будет иметь тяжелые долгосрочные последствия для обеих сторон конфликта на Украине.

Ранее замгенсека Гриффитс заявил, что ООН готова оказать содействие пострадавшим в зоне разрушения дамбы Каховской ГЭС, в том числе в любой момент направить представителей и сотрудников гуманитарных миссий в контролируемые Россией территории.

Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. И украинские, и российские официальные лица говорят, что станция не подлежит восстановлению.

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    Марина Совина
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