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23:31, 6 июня 2023Мир

ООН сообщила о готовности помочь пострадавшим при подрыве Каховской ГЭС

ООН сообщила о готовности помогать пострадавшим в зоне разрушений Каховской ГЭС
СюжетУдар по Каховской ГЭС

Фото: РИА Новости

ООН готова оказать содействие пострадавшим в зоне разрушения дамбы Каховской ГЭС. Об этом заявил замгенсека организации по гуманитарным проблемам Мартин Гриффитс, отметив, что выполнение данного решения будет непростым, передает РИА Новости.

По словам Гриффитса, в ООН хотят сделать все возможное для того, чтобы оказать поддержку всем, кто оказался затронут последствиями ЧП и нуждается в помощи. Он отметил, что организация крайне озабочена положением людей на поврежденных территориях, с которыми сейчас нет связи. Замгенсека подчеркнул, что ООН готова в любой момент направить представителей и сотрудников гуманитарных миссий в контролируемые Россией территории.

Администрация США также намерена помогать Украине в связи с разрушением дамбы Каховской ГЭС. Об этом во вторник сообщил американский президент Джо Байден, выступая в Белом доме.

Как заявил постпред России при ООН Василий Небензя, Россия возлагает полную ответственность за разрушение Каховской ГЭС на Украину и спонсирующие Киев страны Запада. Также он назвал произошедшее немыслимым преступлением. Небензя добавил, что Россия сожалеет, что международное сообщество не услышало ее предостережения об угрозе разрушения данного объекта.

Каховская ГЭС была повреждена ночью 6 июня. В результате многочисленных ударов пострадала опора плотины, после чего началось затопление территорий. И украинские, и российские официальные лица говорят, что станция не подлежит восстановлению.

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    Екатерина Подвигина
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