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20:39, 7 июня 2023Ценности

Девушка перестала брить волосы на теле и разбогатела

Американка Черри перестала брить волосы на теле и разбогатела на продаже фото на OnlyFans

Кадр: @ittybittycherry

Американка Черри перестала брить волосы на теле и разбогатела на продаже откровенного контента на платформе OnlyFans. Интервью с ней публикует Daily Star.

Жительница Сиэтла с никнеймом Itty Bitty Cherry в сети рассказала, что получила образование в сфере делового администрирования. При этом она думала, что будет вести жизнь офисного работника, однако впоследствии завела аккаунт на упомянутом сайте. Всего девушка начала набирать популярность у пользователей благодаря растительности, которую перестала удалять на ногах, в подмышечных впадинах и зоне промежности.

«Мои поклонники требовали, чтобы я везде отращивала волосы. И по мере того как росли мои волосы, рос и мой банковский счет», — заявила девушка, отметив, что зарабатывает 20 тысяч долларов (примерно 1,6 миллиона рублей) в месяц на обнаженных фото. В то же время американка добавила, что готова побриться, если ей предложат за это «очень много денег».

В апреле сообщалось, что бывшая бездомная Шантанья Бекфорд с Ямайки, которая переехала в Англию вместе с матерью в девять лет, завела блог о макияже на YouTube и начала зарабатывать около миллиона рублей в месяц. Инфлюэнсерша рассказала, что из-за нищеты работала уборщицей с 12 лет. Когда девушка достигла совершеннолетия, ее мать вернулась на родину. В течение следующего года поступившей в колледж Бекфорд пришлось ночевать у друзей и коллег. После окончания учебного заведения героиня материала провела еще один год в приютах для бездомных и хостелах.

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    Карина Черных
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