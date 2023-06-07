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13:30, 7 июня 2023Моя страна

Россиянам назвали самые необычные отели для отдыха с детьми

2ГИС: People Stadium Hotel и замок «Богатырь» названы лучшими отелями для отдыха с детьми

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Эксперты сервиса бронирования отелей «Отелло» и геосервиса 2ГИС назвали самые необычные отели для отдыха с детьми летом 2023 года. Своим выводами они поделились с «Лентой.ру».

По словам специалистов, для любителей футбола в центре Казани на стадионе «Ак Барс Арена» расположилась уникальная гостиница People Stadium Hotel. С балкона номеров россияне могут следить за главными матчами страны, в том числе Кубком Конфедераций или Суперкубком России. «Но стадион и удобное расположение — не единственное преимущество отеля, — добавили аналитики. — В нем превосходно развита инфраструктура, позволяющая с комфортом проводить время взрослым и детям: в гостинице есть фитнес-клуб, шоу-рум Harley-Davidson, детский городок KidSpace и даже секции по футболу и сквошу».

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Также необычным местом для отдыха с детьми станет замок «Богатырь» в Сочи Парке. «В отеле царит загадочная атмосфера средневекового замка, а общая концепция соблюдается не только во внешней отделке — внутреннее оформление тоже выдержано в благородном стиле рыцарских времен, — пояснили эксперты. — Более того, все гости отеля могут посетить лучший тематический парк России "Сочи Парк" бесплатно».

Тем временем для отдыхающих в Тульской области доступен отель «Лапочкино гнездо» с домами на дереве. «В домах есть wi-fi, туалет, горячий душ, камины и даже SPA-бассейн с гидромассажем, — подчеркнули представители сервиса. — А еще территория "Лапочкиного гнезда" находится на берегу озера, а значит, там можно купаться, загорать и даже рыбачить».

Еще один уникальный развлекательный комплекс для отдыха с детьми, «В некотором царстве», расположен в 13 километрах от Рязани. На его территории есть ресторан, русские бани, детские площадки в тематическом оформлении и веревочный городок. «А еще на территории комплекса находятся два озера, одно из которых в зимнее время превращается в каток», — сообщили специалисты.

Ранее российским туристам перечислили гостиницы Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) с бесплатным отдыхом для детей. По данным АТОР, в список попали 20 отелей популярной курортной страны, в частности, The Oberoi Beach Resort Al Zorah, Jumeirah Beach Hotel, Rixos The Palm Dubai Hotel & Suites, Atlantis The Palm Dubai, The Ritz Carlton Dubai и Caesars Dubai.

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    Фариза Бацазова
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