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19:42, 7 июня 2023Среда обитания

В российском поселке появился памятник Екатерине II с ошибкой

В Нижегородской области установили памятник «империатрице» Екатерине II

Изображение: Александр Рослин / Wikimedia Commons / Public domain

В Нижегородской области установили памятник Екатерине II с ошибкой. Внимание на происходящее в российском регионе обратили в Telegram-канале «Подъем».

Бюст установили в поселке Васильсурск Воротынского района в честь его 500-летия. Императрица была в населенном пункте проездом в 1767 году, когда путешествовала по Волге.

При оформлении бюста была допущена ошибка — надпись на памятнике гласит «Екатерина II Великая, империатрица Всероссийская». В администрации Воротынского городского округа изданию сообщили, что официально монумент еще до конца не готов. Ее представитель заверил, что недочет будет исправлен в течение двух месяцев, к официальному открытию бюста.

«Акт выполненных работ точно еще не подписан. Все исправят. Празднование у нас 17 августа. Вот 17 августа все будет официально, а все, что сейчас – считайте, что за строительным забором еще пока», — заявили в администрации Воротынского округа.

В 2022 году мальчик из Иванова нашел ошибку на мемориальном камне, посвященном знаменитому поэту Александру Пушкину и установленном более 20 лет назад. Одно из слов там было написано неправильно: «И ненодкупный голос мой был эхо русского народа».

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    Полина Кислицына
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