Каховскому водохранилищу предрекли скорое исчезновение

Глава «Мы вместе с Россией» Рогов: Каховское водохранилище исчезнет через два-три дня

После прорыва дамбы Каховской ГЭС одноименное водохранилище может прекратить существование через два-три дня. Скорое исчезновение резервуара предрек глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, пишет ТАСС.

По его словам, 7 июня гидрографы ожидают максимальный уровень разлива воды из Каховского водохранилища ниже Каховской ГЭС в Херсонской области, с 10 июня показатель пойдет на спад.

«К 20 июня, так как вода уйдет в Черное море, появится новое естественное русло Днепра, но без Каховского водохранилища. Оно просто исчезнет, надо два-три дня, чтобы водохранилище исчезло. Будет просто Днепр выше Каховской ГЭС», — пояснил он.

Рогов добавил, что новое русло Днепра будет проходить довольно далеко от города Энергодара и Запорожской АЭС. Кроме того, Украина увеличила сброс воды в Каховское водохранилище с расположенной выше по течению ДнепроГЭС. Из-за этого вода в Запорожье ушла на 30 метров от берега. «Максимальный ожидаемый уровень снижения воды в Днепре там должен достигнуть 7,5 метра», — уточнил он.

Ранее врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что уровень воды в Каховском водохранилище после прорыва дамбы на одноименной ГЭС понизился более чем на 3,5 метра в районах Энергодара и Запорожской области.

