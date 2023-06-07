Финансист рассказала о способах накопить деньги в 2023 году

Финансист Янбаева призвала не экономить на образовании

Экономия в 2023 году не должна сводиться к аскетизму, секрет грамотного формирования сбережений заключается в разумном потреблении и грамотной расстановке финансовых приоритетов. Например, экономия на здоровье и образовании чреваты только большими потерями в перспективе. Об этом «Ленте.ру» рассказала финансист и эксперт по личным финансам Фатима Янбаева.

Бытовая экономия

«Абсолютно точно не стоит экономить на здоровье, тут, на мой взгляд, пояснения излишни, — заметила Янбаева. — Также не разумна экономия на образовании, ведь инвестиции в себя всегда окупаются. К той же категории можно отнести и экономию на качественных вещах, чтобы не получилось как в крылатой пословице: "Скупой платит дважды". А вот на одежде экономия вполне возможна, если подходить к вопросу взвешено и рационально».

Например, детская одежда "съедает" существенную часть семейного бюджета. Однако не обязательно тратить баснословные суммы на это, можно покупать приличные брендовые вещи на гаражных распродажах или у баеров, где цена на них порой в 10 раз ниже. Также дела обстоят и с одеждой для взрослых Фатима Янбаева финансист, эксперт по личным финансам

Помочь сэкономить, по словам финансиста, поможет и здоровый образ жизни. Например, бросив курить, можно сберечь около 3000 рублей в месяц.

«В год это уже 36000 — весьма серьезная сумма, которую можно потратить с пользой. Ограничив потребление алкоголя, экономию можно существенно увеличить, поэтому серьезно подумайте об отказе от вредных привычек», — рекомендовала собеседница «Ленты.ру».

Крупные покупки

Также финансист рекомендует обратить внимание на действующие программы господдержки, которые помогут существенно сэкономить на крупных покупках. Янбаева напомнила, что сейчас действует ряд программ по льготному ипотечному кредитованию, автокредитованию и программы трейд-ин.

Благодаря таким программам можно сдать старый автомобиль в зачет нового и за счет этого сэкономить до 20 процентов стоимости машины Фатима Янбаева финансист, эксперт по личным финансам

Еще одним способом разумной экономии эксперт считает дебетовые карты и программы, которые предлагают сами банки.

«Достаточно обзавестись картой с кэшбэком. С помощью этой функции можно вернуть обратно часть потраченных денег, а в некоторых банках еще и процент на остаток начисляется. В итоге за месяц можно вернуть до пяти процентов от потраченной суммы. Весьма приятный бонус», — считает Янбаева.

Контроль над финансами

Финансист подчеркнула, что здоровая экономия начинается с ведения учета расходов и доходов. Главное здесь, по ее словам, регулярность.

Ежедневно записывайте свои доходы и траты. Это позволит уже через три месяца оценить рациональность расходов, понять, куда уходят деньги, какие категории трат можно сократить и сколько расходуется на обязательные платежи, такие как коммунальные услуги, еда, налоги, проезд и топливо. После этого будет гораздо проще распределить бюджет и начать откладывать, например, на отпуск Фатима Янбаева финансист, эксперт по личным финансам

Янбаева заключила, что, следуя таким правилам, можно не только сэкономить, но и получить возможность большей финансовой независимости.

Ранее россиянам раскрыли способ купить авиабилеты за рубеж с ощутимой экономией. По словам специалистов, долететь в страны дальнего зарубежья, в частности в Европу, будет дешевле, если бронировать раздельные билеты с удобной пересадкой.