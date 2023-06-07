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15:38, 7 июня 2023Бывший СССР

Захарова сравнила Украину в будущем с «Талибаном» и ИГИЛ

Захарова: в будущем Украина направит свое террористическое нутро против Запада

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

В скором будущем Киев повторит путь всех вскормленных Западом террористических организаций и направит свое террористическое нутро против своих же создателей. Такой вероятный исход предрекла официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе брифинга, сообщает РИА Новости.

«Я напомню, так было со всеми экстремистскими, террористическими организациями. Сначала Запад их с ложечки кормил, взращивал, потом уже откармливал, думая, что на убой, а потом оказывалось, что делал это все на убой себе, потому что в какой-то момент эти монстры начинали пожирать своих создателей», — напомнила представитель про историю взаимоотношений западных государств с «Талибаном» и ИГИЛ (обе организации признаны в России террористическими и запрещены).

Ранее министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что подрыв Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) является очередным террористическим преступлением Украины.

В ночь на 6 июня украинские войска нанесли удар по Каховской ГЭС. В результате атаки произошел сброс воды из Каховского водохранилища и подтопление ряда населенных пунктов вниз по течению Днепра.

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    Алевтина Запольская
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