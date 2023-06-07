В России отреагировали на проблемы с закупкой электроники через третьи страны

Депутат Кирьянов связал с давлением проблемы с закупкой электроники через третьи страны

Проблемы с оплатой поставок электроники в Россию через третьи страны были предсказуемы, считает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на сложности с закупкой высокотехнологичных товаров.

Это ожидаемое решение. Давление со стороны нарастает, вторичные санкции наносят вред тем посредникам, которые продолжают работать в России Артем Кирьянов депутат Госдумы

«Надо понимать, что есть официальные каналы, есть полуофициальные каналы, есть другие страны, которые, подпадая под эти вторичные санкции, готовы способствовать тому, чтобы Россия получала так или иначе те комплектующие, которые на сегодняшний день нужны. Ситуация не радует, но мы найдем выход, эти сюжеты будут разрешены без ущерба для развития электронной промышленности в России», — считает депутат.

Как выяснил «Коммерсантъ», поставщики в последние две недели все чаще сталкиваются со случаями, когда банки Армении, Казахстана и Гонконга блокируют оплату от российских юридических лиц. Это касается поставок микросхем, процессоров и другого оборудования.

Источники «Ъ» связывают это с десятым пакетом антироссийских санкций США, которые грозят финансовым организациям мерами за сотрудничество с российскими предприятиями.

Собеседник издания, близкий к правительству, отметил, что стало так же сложно проводить переводы за поставки телекоммуникационного оборудования последнего поколения, систем хранения данных и серверов.

В мае министерство финансов США внесло в санкционный список более 30 компаний, которые поставляют или производят электронику для России.