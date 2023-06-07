В приграничном российском городе отменили бал выпускников-медалистов

Администрация Курска отменила бал выпускников-медалистов из соображений безопасности

В Курске отменили бал выпускников-медалистов из соображений безопасности. О таком решении сообщили в администрации приграничного российского города.

Власти напомнили, что здоровье детей всегда остается в приоритете. «Однако это не говорит о том, что ребята останутся без праздника. Чествование медалистов пройдет в каждой городской школе», — говорится в сообщении на сайте.

В комитете образования уточнили, что в Курске в 2023 году более тысячи медалистов, среди них около 600 выпускников получат золотые и серебряные медали муниципального уровня, еще примерно 400 -— федерального значения.

1 июня губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил, что для школьников из Шебекинского городского округа, который подвергается массированным обстрелам, отменили Единый государственный экзамен (ЕГЭ).

Кроме того, он рассказал о проработке механизма, который позволит выпускникам из Шебекинского округа поступить в высшие учебные заведения без сдачи экзаменов.

Основной этап ЕГЭ по всей России стартовал с экзаменов по литературе и географии — они состоялись 26 мая. Для всех учеников 11-х классов ЕГЭ начался 29 мая — тогда они сдавали обязательный для всех русский язык.