В Курской области обезвредили украинский разведывательный дрон «Лелека-100»

Губернатор Курской области Старовойт сообщил об обезвреживании дрона ВСУ «Лелека-100»

В Курской области российские пограничники обезвредили разведывательный дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ) «Лелека-100». Об этом сообщил губернатор российского региона Роман Старовойт в своем Telegram-канале.

«В Суджанском районе наши пограничники посадили очередную "птичку" ВСУ. В этот раз добычей стал украинский разведывательный дрон "Лелека-100"», — пояснил глава области.

Он добавил, что беспилотник удалось посадить на землю средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Губернатор поблагодарил пограничников за проделанную работу.

Ранее в городе Шебекино Белгородской области украинский беспилотник атаковал пожарную команду во время ликвидации возгорания. Дрон начал сбрасывать на них снаряды прямо во время тушения пожара.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).