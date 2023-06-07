Заповедный лес в Херсонской области загорелся из-за обстрела ВСУ

Заповедный лес на Кинбурнской косе в Херсонской области загорелся из-за обстрела ВСУ

В Херсонской области из-за обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) загорелся заповедный лес на Кинбурнской косе. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.

«Загорелся лес в заповеднике на Кинбурнской косе, это произошло в результате артиллерийского обстрела с украинской стороны», — сообщил замглавы российской администрации Голопристанского муниципального округа Константин Тистол. Информации о масштабах пожара нет.

По данным агентства, в середине мая Тистол заявлял, что в результате обстрелов со стороны Украины были уничтожены 40 процентов лесов заповедника.

В сентябре 2022 года из-за артиллерийских ударов украинских военных выгорело и было безвозвратно утеряно более 11 тысяч гектаров леса. Тушение пожаров осложнялось высоким риском подрыва на минах.

Ранее, 6 июня, сообщалось, что вблизи затопленного города Алешки Херсонской области загорелись леса из-за артобстрелов. По словам главы регионального правительства Андрея Алексеенко, сам город был почти полностью затоплен из-за разрушения конструкций Каховской гидроэлектростанции.