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18:42, 6 июня 2023Россия

У затопленного города Алешки под Херсоном загорелись леса

Около затопленного города Алешки Херсонской области загорелись леса

Вблизи затопленного города Алешки Херсонской области загорелись леса из-за артобстрелов. Об этом сообщил глава регионального правительства Андрей Алексеенко и опубликовал снятую в окрестностях города видеозапись.

На кадрах, сделанных из окна автомобиля, видно охваченные пламенем деревья. В небо над ними поднимается черный дым, заслоняющий небо над местом пожара.

Ранее Алексеенко рассказал, что Алешки почти полностью затоплены из-за подъема уровня воды после разрушения конструкций Каховской гидроэлектростанции (ГЭС).

В ночь на 6 июня украинские войска нанесли удар по Каховской ГЭС, в результате чего произошел прорыв дамбы гидроэлектростанции и слив воды. Это привело к затоплению ряда населенных пунктов ниже по течению Днепра.

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    Алан Босиков
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