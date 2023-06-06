Еще один город почти полностью затопило из-за прорыва плотины на Каховской ГЭС

Глава правительства Херсонской области сообщил о почти полном затоплении города Алешки

В Херсонской области из-за прорыва плотины Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) почти полностью затопило город Алешки. Об этом заявил глава регионального правительства Андрей Алексеенко в Telegram.

По его словам, эвакуация людей из города возможна только на спецтехнике. Сейчас в Алешки направляются грузовики высокой проходимости, а из Крыма уже везут спасательные плавсредства МЧС. «Всего в прибрежные районы для эвакуации людей собрано больше 100 автобусов. В безопасных населенных пунктах готовят пять тысяч мест для размещения эвакуированных», — сообщил Алексеенко, подчеркнув, что по мере заполнения власти буду открывать новые пункты временного размещения.

Председатель правительства Херсонской области добавил, что ситуация в Алешках осложняется тем, что возле города после артиллерийских обстрелов со стороны Вооруженных сил Украины загорелись леса. Кроме того, наблюдаются проблемы со связью.

Ранее стало известно, что в Новокаховском городском округе после подрыва плотины на Каховской ГЭС полностью затопило три населенных пункта. Глава городской администрации Владимир Леонтьев оценил масштабы произошедшего как катастрофичные.

6 июня Каховская ГЭС в Херсонской области была частично разрушена в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. От многочисленных ударов пострадала опора плотины, из-за чего началось затопление территорий. В результате неконтролируемого сброса воды из Каховского водохранилища в Днепре сильно поднялся уровень воды.