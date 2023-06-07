В МИД России назвали последствия подрыва Киевом аммиакопровода

МИД России: подрыв аммиакопровода «Тольятти — Одесса» нанес удар по голодающим странам

Подрыв Киевом аммиакопровода «Тольятти — Одесса» нанес удар по странам с голодающим населением. Об этом заявила представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, передает РИА Новости.

По словам Захаровой, украинский режим не только устранил физическую возможность поставок аммиака на мировые рынки, но также нанес удар по борьбе с угрозами голода в нуждающихся странах.

Также представитель МИД отметила, что действия Киева принесли ущерб усилиям генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша, который выступал с отдельной инициативой по аммиакопроводу и предложил стамбульский пакет, «гуманитарное значение которого обесценивается на глазах».

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что подрыв аммиакопровода «Тольятти — Одесса» совершила украинская диверсионно-разведывательная группа (ДРГ).

Утром 7 июня российский военнослужащий рассказал, что аммиакопровод был поврежден Вооруженными силами Украины. Он добавил, что при инциденте пострадали несколько украинских военных.