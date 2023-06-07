Москва поднялась в рейтинге самых дорогих городов для экспатов

Москва поднялась на 37 позиций в рейтинге самых дорогих городов для экспатов

Москва поднялась на 37 позиций и заняла 25-е место в рейтинге самых дорогих городов для проживания экспатов, составленном ECA International. Аналитики назвали причиной прошлогоднее укрепление рубля, которое произошло несмотря на западные санкции.

Столица России заняла шестое место по стоимости жизни среди европейских городов, поднявшись с 18-й строчки, которую занимала годом ранее.

Отмечается также, что стоимость проживания выросла в крупнейшем городе ОАЭ Дубае, столице Армении Ереване, столице Кипра Никосии и столице Грузии Тбилиси, куда многие россияне уехали после начала частичной мобилизации в России. Арендная плата в Дубае выросла на 30 процентов, подняв город с 23-го на 12-е место в общемировом рейтинге. Аренда жилья в Тбилиси подорожала более чем на 20 процентов, из-за чего столица Грузии поднялась в рейтинге на 65 позиций, заняв 102-е место. Аналитики отметили, что этому также способствовало укрепление национальной валюты Грузии.

Самый резкий рост среди городов, которые для проживания любят выбирать экспаты, показал крупнейший город Турции Стамбул. Город поднялся сразу на 95 позиций и занял 108-ю строчку. Аналитики отметили, что на стоимость проживания в Стамбуле, в том числе, повлияла специальная военная операция России на Украине, а также повысившийся спрос со стороны самих граждан Турции, перемещенных после февральского землетрясения. Основной же причиной роста цен стала экономическая политика недавно переизбранного президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, отметил руководитель по выпуску продуктов консалтинговой компании Стивен Килфеддер.

Ранее россиянам назвали лучшие для жизни города. Рейтинг возглавили Москва, Санкт-Петербург и Калининград. Аналитики учли соотношение стоимости квартиры к зарплате, уровень преступности, плотность населения, показатель загрязнения воздуха и среднюю продолжительность жизни.