Мотоциклист ударил сотрудника ГИБДД кулаком по лицу и получил год колонии

В Белгородской области осудили на один год мотоциклиста, избившего по лицу полицейского

В Белгородской области суд приговорил к одному году лишения свободы 56-летнего местного жителя за нападение на полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР)

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей») УК РФ.

По данным ведомства, вечером 9 июля 2022 года инспектор ДПС остановил мотоцикл, так как водитель был без шлема и пьян. Для помощи в задержании приехали сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по Белгородской области. Однако фигурант не захотел поехать в отделение и ударил силовика кулаком по лицу.

Теперь он будет отбывать наказание в колонии-поселении.

Ранее сообщалось, что в Якутии суд приговорил к четырем годам лишения свободы 31-летнего местного жителя за нападение на полицейского.