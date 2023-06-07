Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:09, 7 июня 2023Силовые структуры

Мотоциклист ударил сотрудника ГИБДД кулаком по лицу и получил год колонии

В Белгородской области осудили на один год мотоциклиста, избившего по лицу полицейского

Фото: Сергей Петров / Globallookpress.com

В Белгородской области суд приговорил к одному году лишения свободы 56-летнего местного жителя за нападение на полицейского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР)

Россиянин признан виновным по части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей») УК РФ.

По данным ведомства, вечером 9 июля 2022 года инспектор ДПС остановил мотоцикл, так как водитель был без шлема и пьян. Для помощи в задержании приехали сотрудники дорожно-патрульной службы ГИБДД УМВД России по Белгородской области. Однако фигурант не захотел поехать в отделение и ударил силовика кулаком по лицу.

Теперь он будет отбывать наказание в колонии-поселении.

Ранее сообщалось, что в Якутии суд приговорил к четырем годам лишения свободы 31-летнего местного жителя за нападение на полицейского.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Власова
    Обсудить
    Последние новости
    Лукашенко помиловал россиянку Сапегу
    Путин поручил организовать помощь людям в зоне затопления в Херсонской области
    Полицейские нашли в доме 60-летнего жителя Херсонской области 187 кустов конопли
    В России предложили ввести минимальную цену на пиво
    Столтенберг оценил перспективы членства Украины в НАТО после саммита альянса
    Раскрыты детали помилования Сапеги
    Раскрыта судьба дома из «Что? Где? Когда?» после разрушения Каховской ГЭС
    Афганские пилоты по рассеянности вызвали тревогу в Шереметьево
    В Apple прокомментировали популярность ChatGPT
    Победительницу конкурса «Миссис Россия — 2023» атаковали хейтеры. Кто она и что возмутило зрителей конкурса?
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.