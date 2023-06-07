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06:50, 7 июня 2023Наука и техника

На 3D-принтере напечатали повязки для лечения рака

Colloids and Interface Science: на 3D-принтере напечатали повязки для лечения рака

Фото: University of Waterloo

Исследовательская группа из Университета Ватерлоо создала инновационный перевязочный материал для лечения ожоговых ран и доставки лекарств при раке, который напечатали на 3D-принтере. Результаты работы опубликованы в журнале Colloids and Interface Science.

Терапия пострадавших от ожогов подразумевает частую смену повязок, что может быть очень болезненно для пациента. Ученые создали гидрогелевую повязку на основе современных термочувствительных полимеров, морских водорослей и нанокристаллов целлюлозы, которая способна снизить боль. Этот материал обладает улучшенной адгезией к поверхности — он может легко прилипать к коже и так же легко отлипать. Кроме того, при охлаждении повязка расширяется, а при температуре тела сжимается до меньшего размера, что облегчает ее снятие.

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При создании повязки авторы провели 3D-сканирование лица и частей тела пациента, чтобы адаптировать ее к индивидуальным потребностям. В итоге готовый материал обладает формами и изгибами, соответствующими персонализированным особенностям больных. Повязка обеспечивает постоянное высвобождение лекарств, облегчая состояние пострадавшего.

Вместе с тем разработка может применяться для доставки препаратов онкологическим больным: при химиотерапии им требуется находиться в клинике до нескольких часов, что создает определенные неудобства. Также материал потенциально полезен в косметической промышленности. С помощью этой технологии косметологи смогут сканировать лицо и производить индивидуальные гидрогелевые маски с добавлением специальных средств для ухода за кожей.

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    Елена Апазиди
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