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10:05, 7 июня 2023Спорт

Российская гимнастка пожаловалась на критику из-за работы в Китае

Призер ОИ Пасека оценила критику из-за работы в Китае фразой «Вы че там, совсем ку-ку?»

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Призер Олимпийских игр по спортивной гимнастике Мария Пасека пожаловалась на критику из-за работы тренером в Китае. Об этом она рассказала в интервью YouTube-каналу «Три угла».

Спортсменка заявила, что перед ее отъездом в Китай на телеканале «Матч ТВ» вышла программа, в которой ее сочли врагом страны. Пасека оценила эту критику фразой «Вы че там, совсем ку-ку?».

«Там гость был, и вот он вещь сказал: предложений в России не было, и почему человек должен отказываться поработать в другой стране? Я же не меняю гражданство. Я люблю свою страну», — заявила гимнастка. Она добавила, что временно поехала поработать за границей, чтобы узнать что-то новое.

В мае 2022 года стало известно, что Пасека будет работать тренером китайской национальной сборной. 27-летняя россиянка готовит команду к Играм-2024.

Пасека — четырехкратный призер Олимпийских игр. Также в ее активе два золота чемпионатов мира и три — чемпионатов Европы.

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    Дарья Коршунова
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