Названа опасность бытовой химии для беременных

Environmental Health Perspectives: бытовые химикаты увеличили риск ожирения у детей

Ученые из Университета Брауна назвали опасность бытовой химии для беременных. Они пришли к выводу, что воздействие определенных веществ во время беременности увеличивает риск ожирения у детей в будущем. Результаты исследования опубликованы в журнале Environmental Health Perspectives.

Пер- и полифторалкильные вещества (PFAS) широко распространены в текстиле с масло- и водоотталкивающими свойствами, средствах личной гигиены, пенах для пожаротушения, упаковке пищевых продуктов, медицинских изделиях и других бытовых изделиях. Эти соединения крайне долговечны и сохраняются в окружающей среде на протяжении тысяч лет.

Более ранние работы уже доказали токсичное воздействие этих веществ на организм взрослых и детей. Теперь специалисты решили проверить влияние PFAS на состояние здоровья плода в утробе матери, а также ребенка после его рождения.

Для этого они проанализировали количество семи различных PFAS в образцах крови, взятых у матерей во время беременности. Затем они рассчитали индекс массы тела (ИМТ) каждого ребенка, а также приблизительные показатели жировых отложений.

Они обнаружили, что воздействие PFAS во время беременности было связано с повышением ИМТ и увеличенным риском ожирения у детей мужского и женского пола. Данные новой работы согласуются с предыдущими исследованиями, однако они были получены на более широкой выборке и с большим набором доказательств.