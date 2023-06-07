Депутаты призвали возобновить проверки производителей пива

«Известия»: в России призвали возобновить внеплановые проверки производителей пива

Российские депутаты и Общественная потребительская инициатива (ОПИ) обратились в профильные ведомства и министерства с просьбой возобновить внеплановые проверки производителей пива, сидра и легких алкогольных напитков. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на обращение.

Отмечается, что обращение направлено в Генпрокуратуру, правительство, Росалкогольрегулирование и Минпромторг. Инициатива прозвучала после того, как стало известно о случаях отравления напитком «Мистер Сидр» в шести регионах России.

По данным Минздрава, общее количество пострадавших в результате отравления суррогатным напитком «Мистер Сидр» в России достигло 90 человек. Из них, как утверждает Baza, погибло 32 человека. Девять летальных случаев зафиксировано в Самарской области, где производится напиток.

Специалисты Роспотребнадзора изъяли из оборота 37,6 тысячи литров потенциально опасного напитка «Мистер Сидр». Больше всего суррогатного алкоголя обнаружили в Курганской области, Удмуртии и Крыму. Также напиток выявили и изъяли во Владимирской, Рязанской, Самарской, Ульяновской и Пензенской областях, в республиках Мордовия и Марий Эл, а также Пермском крае.

