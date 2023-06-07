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18:03, 7 июня 2023Мир

Россия выразила признательность Африке за поддержку

Лавров: Москва признательна странам Африки за неприсоединение к кампании против России

Фото: Evgenia Novozhenina / Reuters

Москва признательна странам Африки за неприсоединение к кампании против России и сбалансированную позицию. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

По словам министра, укрепление позиции России и Африки «как центров многополярного мира» открывает новые возможности для развития. «Россия оказывает честное содействие странам континента в упрочении их суверенитета, обеспечение безопасности и экономического роста», — указал он.

Лавров отметил, что именно в этом заключается коренное отличие российской политики от действий «коллективного Запада, не изжившего комплекс превосходства».

Ранее Лавров обсудил с главой МИД Южно-Африканской республики (ЮАР) Наледи Пандор возможность организовать поездку группы лидеров Африки в Россию. «В контексте обсуждения ситуации на Украине и вокруг нее особое внимание было уделено реализации высказанной президентом ЮАР [Сирилом Рамапосой] инициативы о поездке в Россию группы африканских лидеров», — говорится в заявлении российского дипведомства.

Помимо этого, в ходе беседы глав МИД поднималась тема укрепления отношений стратегического партнерства России и ЮАР.

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    Виктория Кондратьева
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