Россия выразила признательность Африке за поддержку

Лавров: Москва признательна странам Африки за неприсоединение к кампании против России

Москва признательна странам Африки за неприсоединение к кампании против России и сбалансированную позицию. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров, передает РИА Новости.

По словам министра, укрепление позиции России и Африки «как центров многополярного мира» открывает новые возможности для развития. «Россия оказывает честное содействие странам континента в упрочении их суверенитета, обеспечение безопасности и экономического роста», — указал он.

Лавров отметил, что именно в этом заключается коренное отличие российской политики от действий «коллективного Запада, не изжившего комплекс превосходства».

Ранее Лавров обсудил с главой МИД Южно-Африканской республики (ЮАР) Наледи Пандор возможность организовать поездку группы лидеров Африки в Россию. «В контексте обсуждения ситуации на Украине и вокруг нее особое внимание было уделено реализации высказанной президентом ЮАР [Сирилом Рамапосой] инициативы о поездке в Россию группы африканских лидеров», — говорится в заявлении российского дипведомства.

Помимо этого, в ходе беседы глав МИД поднималась тема укрепления отношений стратегического партнерства России и ЮАР.