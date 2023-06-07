Раскрыты детали помилования Сапеги

Губернатор Приморья Кожемяко: Сапегу помиловали по нашему обращению

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко заявил, что осужденную в Белоруссии россиянку Софью Сапегу помиловали по обращению к президенту Александру Лукашенко. Об этом глава региона сообщил в Telegram.

О помиловании Сапеги стало известно в среду, 7 июня.

«Она на свободе после моего обращения к Президенту Республики Беларусь Александру Григорьевичу Лукашенко», — написал губернатор. По словам Кожемяко, президент Белоруссии «с отцовским пониманием отнесся к просьбам родителей Софьи о снисхождении». Указ о помиловании был подписан «сразу после нашей встречи», уточнил он. Губернатор выразил уверенность в том, что помилованная россиянка «сделает выводы из этой истории».

Софью Сапегу задержали 23 мая 2021 года вместе с бывшим главным редактором Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Вскоре она призналась, что вела Telegram-канал, в котором публиковались личные данные белорусских силовиков. 6 мая 2022 года Гродненский областной суд Белоруссии приговорил Сапегу к шести годам лишения свободы.

В конце мая стало известно о помиловании Романа Протасевича. Об этом сообщил представителям СМИ сам экс-главред NEXTA.

