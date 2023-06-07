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13:06, 7 июня 2023Мир

Папу Римского Франциска прооперируют

AP: Папа Римский Франциск будет прооперирован для лечения от сужения кишечника

Фото: Yara Nardi / Reuters

Во избежание ухудшения здоровья Папа Римский Франциск будет прооперирован под общим наркозом 7 июня, затем по прошествии нескольких дней вернется в Ватикан. Об этом агентству Associated Press (AP) сообщила пресс-служба понтифика.

Сообщается, что Франциску проведут лапаротомию и пластику брюшной стенки в рамках лечения от сужения кишечника. «Пребывание [Франциска] в больнице продлится несколько дней, чтобы обеспечить нормальное течение послеоперационного периода и полное функциональное восстановление», — отметили сотрудники пресс-службы.

В декабре прошлого года понтифик заявлял, что отречется от престола в случае тяжелой болезни. «Я уже подписал свое отречение. Я подписал его и сказал [государственному секретарю Тарчизио Бертоне] — в случае препятствий по медицинским причинам или еще чего-то, вот мое отречение», — отметил тогда 86-летний понтифик.

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    Виктория Кондратьева
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