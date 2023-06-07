Женщина притворилась мужчиной ради секса со слепой девушкой и оказалась в тюрьме

В Великобритании пользовательница Snapchat притворилась мужчиной ради секса с девушкой

21-летняя жительница британского графства Чешир Джорджия Билхэм притворилась мужчиной ради секса с девушкой и оказалась в тюрьме. Об этом сообщает Daily Mail.

Билхэм создала поддельную страницу в мобильном приложении Snapchat под именем Джордж Пэрри. В сети она познакомилась и начала общаться с 19-летней пользовательницей. Завоевав ее доверие, Билхэм предложила встретиться вживую. Юная британка, уверенная, что общается с мужчиной, согласилась.

На встрече женщина была одета в толстовку с накинутым на голову капюшоном. Билхэм объяснила девушке, что якобы состоит в преступной группировке, поэтому старается не привлекать к себе внимание. Пострадавшая поверила мошеннице и продолжила с ней общаться. Отмечается, что девушка была почти слепой и ничего не видела без очков, а Билхэм постоянно просила ее снять их.

Вскоре британка привязалась к «Джорджу» и позволила себя поцеловать. Вечером того же дня автомобиль, в котором находилась пара, остановила полиция. Билхэм предложила девушке сбежать, однако сделать этого они не успели. По словам пострадавшей, когда «Джордж» разговаривал с сотрудником полиции, то тот назвал его Джорджией.

Услышав это, девушка потребовала объяснений. Билхэм заявила, что якобы использует поддельные права и предлагала сбежать именно поэтому. Пострадавшая потребовала у нее доказательств того, что она является мужчиной. Билхэм отправила ей фотографию светловолосого молодого человека без верхней одежды, что последнюю удовлетворило.

За время романтических отношений Билхэм неоднократно занималась сексом с девушкой, однако запрещала трогать себя. Мошенница утверждала, что в прошлом ее якобы ударили ножом, поэтому она стеснялась своего шрама и отказывалась полностью раздеваться.

Обман Билхэм был раскрыт после того, как она начала жить у пострадавшей и познакомилась с ее матерью. Женщина увидела мошенницу и сразу поняла, что она выдает себя за мужчину. Мать сообщила о своих подозрениях дочери. Вскоре пострадавшая обнаружила в автомобиле мошенницы банковскую карту на имя Джорджии Билхэм, нашла ее в социальных сетях и убедилась, что Билхэм и Джордж Пэрри, с которым она познакомилась в сети, — один и тот же человек.

Пострадавшая нашла отца Билхэм, рассказала ему о произошедшем и обратилась в полицию. Мошенницу арестовали. В ходе допроса она односложно отвечала на вопросы и отрицала свою вину. В суде Билхэм обвинили в девяти случаях сексуального насилия и восьми случаях «сексуального проникновения». Судебный процесс продолжается.

Ранее сообщалось, что женщина из Великобритании, прикинувшаяся мужчиной, чтобы склонить к сексу партнершу, попала под суд по обвинению в изнасиловании. После оглашения приговора она подпадет за решетку.