Названы сильнее всего пострадавшие после разрушения Каховской ГЭС поселки

ТАСС: сильнее всего после разрушения Каховской ГЭС пострадали Днепряны и Корсунка

Сильнее всего после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) в Херсонской области пострадали населенные пункты Днепряны и Корсунка. Поселки, которые получили наибольший урон от подтопления, назвал управляющий городом Таврийском Евгений Четкарев, пишет ТАСС.

«Территории, которые подверглись сильному подтоплению — это Днепряны, Корсунка, которые входят в Новокаховский городской округ. Жилая инфраструктура здесь больше всего пострадала», — заявил Черкаров, добавив, что жители этих населенных пунктов будут эвакуированы.

Граждан уведомят о дате и времени эвакуации с помощью Telegram-каналов и билбордов. Тех, кто не имеет личный транспорт, доставят в пункт сбора адресно.

Ранее руководитель общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин назвал примерный срок, за который удастся ликвидировать последствия разрушения Каховской ГЭС. По его словам, на восстановление территории уйдут годы.

Каховская ГЭС была частично разрушена в ночь на 6 июня вооруженными силами Украины. В результате произошел неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища, после чего несколько населенных пунктов оказались подтоплены.