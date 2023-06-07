Названы примерные сроки ликвидации последствий разрушения Каховской ГЭС

Эколог Нагибин: на ликвидацию последствий разрушения Каховской ГЭС уйдут годы

На ликвидацию последствий и приведение в порядок территории после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) уйдут годы. Примерные сроки назвал руководитель общественной организации «Зеленый патруль» Андрей Нагибин. Его слова передает издание «Абзац».

Эколог назвал произошедшее огромной катастрофой и отметил, что на данный момент в первую очередь будут заниматься спасением людей.

«А все остальное — это уже, наверное, когда более-менее все подутихнет. До осени будем определять объем ущерба, который нанесен. А приведение всего в более-менее жилой порядок — это годы», — заявил Нагибин.

Ранее эксперт РАН, океанолог, гидрофизик Сергей Станичный предрек, что из-за разрушения Каховской ГЭС может случиться экологическая катастрофа, всей экосистеме поймы Днепра будет нанесен большой ущерб.

Каховская ГЭС в Херсонской области была частично разрушена в ночь на 6 июня. В результате произошел неконтролируемый сброс воды из Каховского водохранилища. Произошедшее назвали терактом и подчеркнули необходимость изучить последствия.