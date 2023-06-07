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17:23, 7 июня 2023Ценности

Блогерша показала способ избавиться от желтых пятен пота на белой одежде

Блогерша @theannaedit: удалить пятна пота с белой одежды поможет гель для мытья посуды

Кадр: @theannaedit

Блогерша Анна (фамилия не раскрывается), более известная в соцсетях по никнейму @theannaedit, показала способ избавиться от желтых пятен пота на белой одежде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok.

Инфлюэнсерша, чей блог насчитывает 64,2 тысячи подписчиков, рассказала, что для удаления пятен она использует гель для мытья посуды. Она наносит продукт на одежду и стирает ее при температуре 40 градусов. В конце видео девушка продемонстрировала результат стирки. На размещенных кадрах видно, что пятна полностью исчезли. Анна пояснила, что в случае, если вещь сильно загрязнена, лучше оставить ее замачиваться в наполненном средством тазу.

Зрители удивились лайфхаку, о чем принялись писать в комментариях под роликом, который набрал более 100 тысяч просмотров. «Блестяще, спасибо!», «Как человек, работающий в костюмах и белых рубашках, я полностью поддерживаю этот метод. Настоящее спасение», «Отличный совет», «После стирки одежду можно оставить на солнце — оно тоже как натуральный отбеливатель», — высказывались они.

Ранее эксперт по уборке Оливия Янг раскрыла снижающие качество одежды ошибки при стирке. Специалистка объяснила, что многие люди ощущают зуд на коже, когда надевают на себя только что постиранную одежду. В подобных ситуациях она посоветовала прибегать к небиологическому порошку, поскольку ферменты в его составе не вызывают раздражения и подходят для чувствительной кожи.

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    Мария Винар
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