Предсказано участие еще одной страны в украинском конфликте

Военный политолог Перенджиев допустил участие Польши в украинском конфликте

В случае провала анонсированного Киевом контрнаступления следующее может произойти с участием большего числа военнослужащих Польши. На данный момент граждане этой страны сражаются в рядах ВСУ неофициально, но ситуация может измениться. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил военный политолог, доцент кафедры политического анализа РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев.

«Скорее всего, для того чтобы начать новое контрнаступление после провала этого, будут вводить польские войска, — допустил Перенджиев. — Собственно говоря, сейчас в рядах ВСУ и так немалое количество поляков воюет, просто пока это делается неофициально, они вроде как наемники. На самом деле они не наемники, а представители вооруженных сил. Дело просто в том, что военнослужащих часто относят к какой-то ЧВК только для того, чтобы скрыть официальное присутствие страны в зоне конфликта».

По словам военного политолога, ВСУ уже давно несут большие потери, потому вынуждены пополнять ряды не только с помощью набора собственных граждан, но и с помощью резервов самой Польши. Перенджиев также заметил, что российские военные уже как минимум полгода говорят о том, что со стороны позиций ВСУ часто слышится польская речь.

«В итоге, думаю, в новом контрнаступлении просто увеличится процент граждан Польши на поле боя. Теперь мы вступаем в прямое противостояние с НАТО, где авангардом идет Польша», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

6 июня глава Минобороны России Сергей Шойгу заявил, что ВСУ предприняли давно обещанное Киевом контрнаступление. Для этого украинские войска сосредоточили большое количество личного состава и военной техники на разных участках линии боевого соприкосновения.