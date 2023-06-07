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13:00, 7 июня 2023Среда обитания

Последствия прорыва трубы во Владивостоке попали на видео

На видео попала затопленная из-за аварии на сети теплоснабжения улица во Владивостоке

Во Владивостоке из-за аварии на магистральной сети теплоснабжения оказались затоплены участки некоторых улиц, машины оказались в ямах, образовавшихся в асфальте. Последствия инцидента попали на видео, которое опубликовано в сообществе «Новости VL.ru» во «ВКонтакте».

На записи видно, что горячая вода коричневого цвета залила улицы. Из-за мощного потока образовался пар. В итоге некоторые автомобили не стали проезжать по проблемному участку.

Авария произошла днем 7 июня. Подтопление придомовых территорий и проезжей части образовалось в районе площади Луговая. В итоге в 146 многоквартирных домах, где в общей сложности проживает более 23 тысяч человек, прекратили подачу горячей воды.

Подобный случай в конце мая произошел в Санкт-Петербурге, где дорога фактически превратилась в реку из-за прорыва трубы. Авария случилась на проспекте Стачек рядом с торговым центром «Континент». На участке проводили испытания теплосетей, во время которых трубу прорвало.

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    Нина Ташевская
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