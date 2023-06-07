ВСУ попытались ударить по Мелитополю

Глава «Мы вместе с Россией» Рогов сообщил об отражении ПВО России удара ВСУ по Мелитополю

Российская противовоздушная оборона (ПВО) отразила попытку удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Мелитополю, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в Telegram.

Около 8:30 утра по московскому времени в городе прозвучали взрывы, как позже пояснил Рогов, они были вызваны работой средств ПВО.

Ранее он рассказал, что украинские войска начали выстраивать линию обороны на правом берегу Днепра в подконтрольной им части Херсонской области. Это делается для того, чтобы перебросить освободившуюся крупную группировку на запорожское направление.