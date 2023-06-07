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10:06, 7 июня 2023Россия

Названо число подтопленных домов после разрушения Каховской ГЭС

После разрушения Каховской ГЭС около 2,7 тысячи домов оказались подтоплены

Фото: Alina Smutko / Reuters

После разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) около 2,7 тысячи домов в 15 населенных пунктах оказались подтоплены. Такое число назвали в экстренных службах, передает ТАСС.

«В них в общей сложности проживали 22 тысяч человек. Эвакуированы почти 1,3 тысячи человек», — сообщил собеседник агентства.

Каховская ГЭС в Херсонской области оказалась повреждена в результате подрыва Вооруженных сил Украины (ВСУ) в ночь на 6 июня. Вода стала неконтролируемо сбрасываться вниз по течению. Без вести пропали как минимум семь человек.

В результате частичного разрушения плотины воды Днепра вышли из берегов, затопив прибрежные населенные пункты, которые расположены ниже по течению. В частности, полностью затопило три населенных пункта в Новокаховском городском округе. Под угрозой после ЧП оказалось водоснабжение Крыма и прилегающих районов Херсонской области. Москва и Киев обвинили друг друга в намеренном разрушении плотины.

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    Анастасия Шейкина
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