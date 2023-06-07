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17:56, 7 июня 2023Россия

Раскрыта личность спасшего школьницу из горящего авто под Москвой мужчины

Спасшим школьницу из горящего закрытого авто в подмосковном Ступино оказался Алексей Юдаев

Кадр: телеграм-канал «Подъём»

Спасшим 11-летнюю школьницу из горящего закрытого автомобиля оказался Алексей Юдаев. Личность мужчины раскрыл Telegram-канал «Подъем».

Знакомые называют его добрым и отзывчивым человеком. По их словам, он выпивает, но немного. «После работы пивка. Но зарабатывает мало. Он отходы утилизирует: ездят по городу, у магазинов коробки собирают. Берется за любую работу, работу не прогуливает — это я точно знаю, работает постоянно», — рассказал друг Юдаева Анатолий.

Житель подмосковного Ступино заметил ребенка в охваченной огнем машине на парковке на улице Чайковского. Он схватил кирпич, разбил стекло и вытащил девочку. Произошедшее попало на видео.

По какой причине автомобиль был заперт со школницей внутри — выясняют сотрудники полиции.

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    Евгения Куликова
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