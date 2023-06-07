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09:38, 14 июня 2023Моя страна

В Барнауле открылась столовая для голубей

В барнаульской роще открыли столовую для голубей

Кадр: ИА «Амител» / YouTube

В Мизюлинской роще в Барнауле открылась так называемая столовая для голубей. Об этом сообщает портал amic.ru.

Как отмечается, в роще выделили специальное место, где все желающие могут оставить корм для птиц. «Уважаемые любители голубей, столовая для них за цветником», — говорится на указателе, установленном в парке.

Кроме того, специалисты разместили памятку, в которой указывается, чем лучше подкармливать голубей. Так, желающим рекомендуют оставлять для птиц крупу, зерно и позавчерашний хлеб.

Ранее в июне сообщалось, что в Хинганском заповеднике в Амурской области вылупились семь птенцов редкого японского журавля. Отмечалось, что их уже переселили в летний стационар на кордоне заповедника на озере Клешинске, где за птенцами будут наблюдать, адаптировать к жизни в естественной среде обитания.

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    Варвара Кошечкина
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