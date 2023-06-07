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21:11, 7 июня 2023Россия

Число умерших от отравления суррогатным сидром выросло

Минзрав России: 96 человек пострадали при отравлении суррогатным сидром, 30 погибли

Фото: Владимир Смирнов / РИА Новости

Число отравившихся суррогатным сидром выросло и достигло 96. 30 человек из них умерли. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава, передает РИА Новости.

По информации ведомства, на стационарном лечении в медучреждениях Ульяновской, Нижегородской, Самарской, Пензенской, Курганской областей и Республики Удмуртия находятся три пациента в крайне тяжелом состоянии, 29 пациентов в тяжелом состоянии, 32 — в состоянии средней степени тяжести, 2 — легкой степени тяжести.

Специалисты региональных больниц провели 40 телемедицинских консультаций с врачами Сеченовского университета, Национального медицинского исследовательского центра акушерства, гинекологии и перинатологии имени Кулакова и Российской детской клинической больницы, уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что по всей России изъяли более 37 тысяч литров произведенного в Самарской области напитка «Мистер Сидр». В Роспотребнадзоре призвали быть бдительным при покупке слабоалкогольных напитков и сообщать о случаях реализации продукции данного производителя.

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    Юлия Мискевич
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