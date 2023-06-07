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14:22, 7 июня 2023Бывший СССР

ВСУ потеряли американские бронемашины при попытке атаки в Запорожской области

«РВ»: ВСУ потеряли две американские бронемашины при попытке атаки в Запорожской области

Фото: U.S. Transportation Command / Oz Suguitan / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались атаковать на запорожском направлении, однако им пришлось отступить. Об этом сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»).

По данным канала, утром 7 июня бронегруппа ВСУ попыталась провести наступление в направлении села Лобковое Запорожской области. При атаке украинские военные потеряли две американские бронемашины, которые подорвались на минном поле. Бронегруппа попала под артиллерийский обстрел и была вынуждена отойти.

5 июня глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о возобновлении активных боевых действий на запорожском направлении. Он уточнил, что активные боевые действия идут в районе Времевского выступа.

Днем ранее, 4 июня, «РВ» сообщали, что Вооруженные силы Украины предприняли попытку наступления на запорожском направлении группой из десяти танков, бронетехники и ротной тактической группой пехоты.

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    Варвара Кошечкина
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