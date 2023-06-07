Опубликована карта боевых действий на Украине

Минобороны России опубликовало карту боевых действий на Украине на 7 июня

Минобороны России во время ежедневного брифинга показало карту боевых действий на Украине на среду, 7 июня. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале военного ведомства.

На карте отражены основные события, произошедшие в зоне проведения специальной военной операции (СВО) за последние сутки: передвижение сторон, места боестолкновений и зоны обстрелов.

Кадр: Минобороны России

За минувшие сутки украинские военные безуспешно пытались прорвать оборону в Артемовске, атаковать в районе Новодонецкого, близ Нескучного и Невадного в Донецкой народной республике (ДНР). Помимо этого, российской стороне удалось уничтожить большую часть бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ), которая выдвигалась к совхозу «Октябрь».

Российские силы сбили истребитель Су-27 в ДНР и МиГ-29 в Запорожской области, а также уничтожили два склада горючего. Кроме того, в Минобороны заявили, что украинская ДРГ подорвала аммиакопровод «Тольятти — Одесса».

Российским войскам с момента начала проведения спецоперации удалось уничтожить 438 самолетов, 238 вертолетов, 4527 беспилотных летательных аппаратов, 424 зенитных ракетных комплекса, 9634 танка и других боевых бронированных машин. Кроме того, ликвидирована 10 771 единица специальной военной автомобильной техники.