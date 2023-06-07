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11:13, 7 июня 2023Среда обитания

Во Владивостоке десятки тысяч человек остались без горячей воды

Во Владивостоке более 23 тысяч человек остались без горячей воды из-за аварии

Фото: Telegram-канал «Прокуратура Приморского края»

Во Владивостоке из-за аварии в магистральной сети теплоснабжения без горячей воды остались несколько десятков тысяч человек. Об этом прокуратура Приморского края сообщила в Telegram.

Авария произошла днем 7 июня. В результате аварии произошло подтопление придомовых территорий и проезжей части в районе площади Луговая. При этом некоторые автомобили частично оказались в ямах, образовавшихся в асфальте. В итоге в 146 многоквартирных домах, где в общей сложности проживает более 23 тысяч человек, прекратили подачу горячей воды.

На место инцидента выехали сотрудники прокуратуры, которые дадут оценку качеству содержания, эксплуатации и обслуживании сетей. Начались восстановительные работы.

В конце мая одна из автомобильных дорог Санкт-Петербурга превратилась в реку из-за прорыва трубы. Авария случилась на проспекте Стачек рядом с торговым центром «Континент». На участке проводили испытания теплосетей, во время которых трубу прорвало.

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    Нина Ташевская
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