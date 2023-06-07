В России двухлетняя девочка впала в кому после двух недель неправильного лечения

V1.ru: в Волгограде 2-летняя девочка впала в кому после двух недель неправильного лечения

В Волгограде двухлетняя девочка впала в кому после двух недель неправильного лечения. Об этом мать ребенка рассказала порталу V1.ru.

Россиянка отметила, что ее дочь почувствовала недомогание 20 мая: незначительно поднялась температура тела, появились кашель и заложенность носа. Женщина сначала решила самостоятельно лечить девочку, однако позже все же вызвала бригаду медиков.

«Поступили мы в больницу №15, с температурой 38,4.Сразу врачами было назначено лечение в виде антибиотика один раз в день в сочетании с капельницей физраствором. Сразу же у нас взяли общие анализы», — поделилась мать.

Состояние девочки не улучшалось, ей назначили более сильные препараты и установили в вену катетер, рассказала женщина. Несмотря на все усилия, температура спадала на несколько часов, а затем вновь повышалась.

На десятый день ребенка перевели из отделения детского соматического в детское хирургическое и сделали операцию. Тогда же девочке поставили диагноз «двусторонняя пневмония». Манипуляции медиков результатов не давали, девочка чувствовала себя хуже.

Ее с матерью перевели в реанимацию. Там ей поставили другой диагноз — «менингит». «Состояние без изменений, такое же крайне тяжелое, стоит центральный катетер, в сознание она не приходит. На данный момент ей назначено лечение именно по ее заболеванию», — указала жительница Волгограда.

В региональном комитете здравоохранения отметили, что никаких ошибок в действиях врачей не было. «Ребенок переведен в лечебное учреждение по профилю заболевания, лечение получает в полном объеме, находится на контроле», — заверили в ведомстве.

В апреле сообщалось, что в Ленинградской области пятилетняя девочка впала в кому после того, как съела траву в огороде.