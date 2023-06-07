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05:21, 7 июня 2023Россия

Российский полковник рассказал о применении ВСУ американской тактики

Полковник Баранец: ВСУ начали применять американскую тактику в ходе боевых действий

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Украинская армия начала активнее применять американскую тактику в ходе боевых действий, создав большое количество диверсионно-разведывательных групп (ДРГ). Об этом в беседе с Ura.ru заявил военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец.

Также, указал он, украинские диверсионные группы действуют под прикрытием беспилотников. «Это новый элемент всего этого конфликта и войн в целом — невероятное количество беспилотников», — отметил полковник. Он добавил, что Россия, в свою очередь, к началу проведения спецоперации опоздала с их производством, однако сейчас «наверстывает стахановскими темпами».

По словам Баранца, задача украинских ДРГ заключается в отвлечении внимания от главного удара их наступления. «"Экзотичным“ приемом украинской армии является залезание на нашу сторону. Это попытка сманеврировать так, чтобы к месту диверсии российское командование оттянуло часть подразделений», — указал он. Эксперт пояснил, что в таком случае российские войска уйдут с более опасных направлений.

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    Марина Совина
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