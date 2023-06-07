Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:18, 7 июня 2023Бывший СССР

Российский военный рассказал о тактике ВСУ в Авдеевке

Российский военный рассказал, что ВСУ в Авдеевке применяют тактику обороны Мариуполя

Фото: Leah Millis / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при обороне Авдеевки применяют тактику обороны Мариуполя и Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом РИА Новости рассказал российский разведчик-спецназовец с позывным Микс.

«В Авдеевке мы наблюдаем ту же тактику ВСУ, которую они применяли в Мариуполе, в Артемовске. Прикрываясь мирными гражданами… Точно так же — куча техники, с мирных кварталов взлеты», — сказал военнослужащий.

Он добавил, что украинские военные производят обстрелы Донецка из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» с территории Авдеевского коксохимического завода, понимая, что Российская армия не будет стрелять по предприятию из-за большого объема реагентов.

Также, по словам разведчика, ВСУ использует большое количество американской техники, включая боевые машины пехоты (БМП) Bradley, бронетранспортеры и ствольную артиллерию.

Ранее стало известно, что украинские военные сбросили самодельное взрывное устройство на спасателей, проводивших эвакуацию людей из подтопленных районов Новой Каховки. В результате атаки никто не пострадал.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости
    Разведка Британии оценила угрозу для ЗАЭС от разрушения Каховской ГЭС
    В Минобороны подтвердили подрыв аммиакопровода украинскими диверсантами
    Стало известно о готовности Месси выступать за «Барселону» бесплатно
    Минобороны заявило о попытках ВСУ прорвать оборону в Артемовске
    ВСУ выпустили по Шебекино более 60 снарядов из РСЗО «Град»
    ЕК запустила расследование против решившей изучить российское влияние Польши
    Два наркодилера пытались провезти в Россию 50 килограммов гашиша
    Женщина сорвала свадьбу бывшего мужа и назвала его невесту содержанкой
    Совфед одобрил закон о штрафах за выброшенных питомцев и укусы домашних животных
    Небо Нью-Йорка заволокло плотным дымом
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.