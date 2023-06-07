Российский военный рассказал о тактике ВСУ в Авдеевке

Российский военный рассказал, что ВСУ в Авдеевке применяют тактику обороны Мариуполя

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при обороне Авдеевки применяют тактику обороны Мариуполя и Артемовска (украинское название — Бахмут). Об этом РИА Новости рассказал российский разведчик-спецназовец с позывным Микс.

«В Авдеевке мы наблюдаем ту же тактику ВСУ, которую они применяли в Мариуполе, в Артемовске. Прикрываясь мирными гражданами… Точно так же — куча техники, с мирных кварталов взлеты», — сказал военнослужащий.

Он добавил, что украинские военные производят обстрелы Донецка из реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» с территории Авдеевского коксохимического завода, понимая, что Российская армия не будет стрелять по предприятию из-за большого объема реагентов.

Также, по словам разведчика, ВСУ использует большое количество американской техники, включая боевые машины пехоты (БМП) Bradley, бронетранспортеры и ствольную артиллерию.

Ранее стало известно, что украинские военные сбросили самодельное взрывное устройство на спасателей, проводивших эвакуацию людей из подтопленных районов Новой Каховки. В результате атаки никто не пострадал.