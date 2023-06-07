Жителей города Алешки под Херсоном предупредили о пике подъема воды

Пик подъема воды в городе Алешки Херсонской области ожидается в ближайшие часы

Пик подъема воды в городе Алешки Херсонской области после разрушения Каховской гидроэлектростанции (ГЭС) ожидается в ближайшие часы. Об этом со ссылкой на местные власти в среду, 7 июня, сообщает ТАСС.

В ночь на 6 июня украинские войска нанесли удар по Каховской ГЭС, в результате чего произошел прорыв дамбы гидроэлектростанции и неконтролируемый слив воды. Это привело к затоплению ряда населенных пунктов ниже по течению Днепра. В частности, город Алешки почти полностью затопило.

Позже из-за артобстрелов близи затопленного города загорелись леса.