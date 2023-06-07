Популярная блогерша назвала впечатлившее ее в России явление

Блогерша китайского происхождения Фейя Цзоу назвала снег впечатлившим ее в России явлением

Российская актриса и блогерша китайского происхождения Фейя Цзоу назвала снег явлением, которое больше всего ее впечатлило в России. В шоу «Известь», выпуск которого доступен на YouTube, она рассказала, что скучает по снегу, когда уезжает в Китай зимой.

«Снега я в Китае не видела», — ответила Цзоу на вопрос, что ее больше всего впечатлило в России. Блогерша объяснила, что, приезжая Китай, обычно бывает не на севере страны, а в Пекине, Нанкине или Шанхае. «Там снега нет, а для меня это чудо природы, которое до сих пор откликается во мне. Я привыкла, но каждый раз восхищаюсь», — рассказала она.

Популярная блогерша также отметила, что по прилете в Китай грустит из-за отсутствия там снега. «Я вспоминаю это прекрасное явление, и это до сих пор покоряет меня больше всего», — заключила она.

В том же интервью Фейя Цзоу назвала различия между мужчинами из Китая и из России. Цзоу указала, что в Китае отношения в большинстве случаев заводятся с перспективой брака, в то время как в России это может быть роман без обязательств.

Фейя Цзоу родилась в Москве в семье эмигрантов из Китая. Выросла в столице, окончила факультет эстрады Российского института театрального искусства — ГИТИС. Цзоу снимается в кино и работает моделью. На ее блог в TikTok подписано 1,3 миллиона пользователей.