Захарова прокомментировала провокацию с танком Т-72 в Амстердаме

Захарова назвала демонстрацию в Амстердаме танка Т-72 пропагандистским перформансом

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала установку якобы подбитого Украиной российского танка Т-72 в Амстердаме «пропагандистским перформансом» со стороны властей Нидерландов. Слова Захаровой приводятся на сайте ведомства.

«Обратили внимание на очередной безобразный пропагандистский перформанс нидерландских властей, потрясающий своим цинизмом и выходящий далеко за рамки понятий о нравственности. Причем на этот раз им удалось удивить не только нас, но и подданных Нидерландов», — высказалась представитель МИД.

По словам дипломата, инициаторы этой акции рассчитывают привлечь внимание широкой общественности с целью «языком символов» продемонстрировать поддержку украинскому народу. Однако, по ее мнению, план не сработал. «Реакция немалой части простых голландцев и журналистов оказалась прямо противоположной той, на которую рассчитывали авторы этой русофобской затеи», — говорится Захарова.

Она выразила надежду, что негативное отношение голландской общественности заставит власти страны задуматься о границах дозволенного в деле дальнейшего раскручивания «маховика русофобии».

25 мая на Лейденской площади в Амстердаме прошла акция протеста в связи с установкой ранее выставлявшегося в Берлине танка Т-72, который якобы был поврежден в время боевых действий на Украине. Местные жители выложили на асфальте перед обгоревшей машиной контур сердца цветами, а в ствол пушки вставили несколько подсолнечников.