Минпромторг назвал примеры успешного импортозамещения автоэлектроники

Минпромторг рассказал, какую автоэлектронику смогли импортозаместить предприятия

Российские предприятия смогли импортозаместить электронику, необходимую для отечественной автомобильной промышленности. Об этом РИА Новости рассказал замглавы Минпромторга Василий Шпак.

По его словам, на заводах успешно используются электронные блоки управления, жгутовая продукция, разъемы для нее и частично датчики.

Шпак отметил, что крупные зарубежные производители Valeo, Bosch и Continental прекратили поставки своей продукции в Россию, но на выручку пришли компании «Автоком», «Автоэлектроника» и «Автоприбор»