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17:00, 7 июня 2023Бывший СССР

В Эстонии захотели снять запрет на въезд россиян

Евродепутат Эстонии Тоом направила петицию о снятии запрета на въезд россиян в страну

Фото: Janis Laizans / Reuters

Евродепутат от Центристской партии Эстонии Яна Тоом направила в профильный комитет Европарламента (ЕП) петицию от жителей страны, которые призывают руководство Европейского союза (ЕС) убедить власти республики снять запрет на въезд в страну российских граждан для посещения близких родственников. Об этом сообщает ERR.

«Наша задача — показать в Брюсселе, что анонсированные правительством Эстонии гуманитарные исключения в реальности не действуют, а жертвами такой "санкционной политики" сплошь и рядом становятся наши собственные соотечественники», — сказала она. Соответствующая петиция была передана 6 июня.

Тоом считает, что если Еврокомиссия действительно является, как утверждает, «стражем договоров о функционировании ЕС», то разобраться в этом обязана и она. Как утверждает евродепутат, председатель профильного комитета Долорес Монтсеррат заверила, что ознакомлена с создавшейся ситуацией.

Ранее Эстония, Литва, Латвия и Польша в целях охраны общественного порядка и безопасности запретили въезд россиянам. Уточняется, что под запрет не попадают дипломаты, владельцы рабочих и учебных виз, работники в сферах международных товарных и пассажирских перевозок.

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    Кристина Есикова
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