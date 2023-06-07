В Эстонии захотели снять запрет на въезд россиян

Евродепутат Эстонии Тоом направила петицию о снятии запрета на въезд россиян в страну

Евродепутат от Центристской партии Эстонии Яна Тоом направила в профильный комитет Европарламента (ЕП) петицию от жителей страны, которые призывают руководство Европейского союза (ЕС) убедить власти республики снять запрет на въезд в страну российских граждан для посещения близких родственников. Об этом сообщает ERR.

«Наша задача — показать в Брюсселе, что анонсированные правительством Эстонии гуманитарные исключения в реальности не действуют, а жертвами такой "санкционной политики" сплошь и рядом становятся наши собственные соотечественники», — сказала она. Соответствующая петиция была передана 6 июня.

Тоом считает, что если Еврокомиссия действительно является, как утверждает, «стражем договоров о функционировании ЕС», то разобраться в этом обязана и она. Как утверждает евродепутат, председатель профильного комитета Долорес Монтсеррат заверила, что ознакомлена с создавшейся ситуацией.

Ранее Эстония, Литва, Латвия и Польша в целях охраны общественного порядка и безопасности запретили въезд россиянам. Уточняется, что под запрет не попадают дипломаты, владельцы рабочих и учебных виз, работники в сферах международных товарных и пассажирских перевозок.