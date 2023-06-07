Оценена угроза заражения воды из-за размытия кладбища после разрушения ГЭС

Инфекционист назвал возможным заражение воды из-за размытия кладбища после разрушения ГЭС

В результате подтопления, спровоцированного разрушением Каховской ГЭС, возможно распространение кишечных инфекций. Угрозу заражения воды из-за размытия кладбища оценил доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский в беседе с «Известиями».

Эксперт назвал сложившуюся в зоне затопления ситуацию очень напряженной. Он отметил, что при массовом подтоплении территории качество питьевой воды падает. «В этой воде могут быть возбудители как кишечных инфекций, причем список этих инфекций может быть довольно широкий, начиная от сальмонеллеза и заканчивая холерой», — заявил Вознесенский.

Помимо этого, специалист подтвердил возможность попадания в питьевую воду инфекционных агентов от мест захоронения больных животных. В качестве примера он привел скотомогильники животных, падших от сибирской язвы, — из-за них допускается вероятность того, что заразиться спорами могут и люди. Во избежание инфицирования эксперт посоветовал кипятить воду перед питьем и приготовлением пищи, а также для умывания и чистки зубов.

Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров частично не согласился с позицией Вознесенского. По его мнению, распространение холеры в регионе невозможно, это «полная чушь», однако есть опасность заражения энтеровирусной инфекцией и дизентерией от туалетов, расположенных вне домов на улице.

Каховская ГЭС получила повреждения ночью 6 июня во время обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал целью произошедшего желание Украины лишить Крым воды.

В тот же день замглавы администрации Новой Каховки Сергей Дмитриев заявил о том, что в городе из-за затопления кладбища после разрушения Каховской ГЭС существует угроза заражения воды. Он оценил ситуацию как ужасную и затруднительную для граждан.

Вице-премьер России Виктория Абрамченко во время заседания в Совете Федерации назвала ситуацию в Херсонской области после подрыва ГЭС экоцидом. Она добавила, что в настоящий момент затоплены несколько населенных пунктов, а также объекты размещения отходов, скотомогильники и очистные сооружения.