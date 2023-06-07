Российские предприятия признали высокую зависимость от зарубежного оборудования

ВШЭ: два трети российской промышленности сильно зависят от зарубежного оборудования

На начало года зависимость от зарубежного оборудования признавали две трети российских промышленных предприятий. Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей производств центром конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ, передает РБК.

О крайне высокой потребности в поставках заявили 18 процентов респондентов, сильную зависимость отмечают 47 процентов. Хуже всего ситуация складывается для предприятий по добыче угля (36 и 57 процентов соответственно), на производствах бумаги и бумажных изделий (26 и 66 процентов), в деревообработке (35 и 42 процента), а также в производстве лекарственных средств и материалов (31 и 50 процентов), резиновых и пластмассовых изделий (27 и 50 процентов).

Низкой зависимость назвали руководители трети предприятий (32 процента). В этом плане лучше всего дела обстоят в добыче нефти и природного газа.

Полного избавления от импортного оборудования в ближайшие три года ожидают девять процентов опрошенных. Тех, кто считает отказ невозможным, в два раза больше. Самым популярным вариантом стал частичный отказ — 65 процентов. Пессимистичнее прочих оказались руководители производств по выпуску текстиля, бумаги и бумажных изделий. Там не верят в возможность отказа от иностранного оборудования 39 и 34 процента соответственно.

Заместитель гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Владимир Сальников считает, что результаты опроса получились даже позитивнее реальности. Он назвал интуитивно необъяснимым результат, полученный от руководителей нефтегазовой отрасли. По его мнению, сектор сильно нуждается в иностранном оборудовании, однако на результатах опроса могли сказаться его успешные закупки в 2022 году.

Также эксперт предположил, что зачастую на крупных предприятиях ответы на вопросы делегируют бухгалтерам, а те оценивают закупку оборудования через страну-поставщика. И если это российская компания-перекупщик, ведущая поставки по схеме параллельного импорта, то, например, китайские запчасти могут стать «российскими».

Ранее исследование Центробанка показало, что даже полное и эффективное импортозамещение приведет к снижению уровня жизни, так как на эти цели надо отвлекать трудовую силу, а также использовать средства граждан для инвестиций. По оценкам экспертом, даже оптимальная траектория замены западных товаров предусматривает возвращение к уровню жизни 2019 года не раньше чем через 15 лет.