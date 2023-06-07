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09:55, 7 июня 2023Экономика

Российские предприятия признали высокую зависимость от зарубежного оборудования

ВШЭ: два трети российской промышленности сильно зависят от зарубежного оборудования

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

На начало года зависимость от зарубежного оборудования признавали две трети российских промышленных предприятий. Об этом свидетельствуют результаты опроса руководителей производств центром конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ, передает РБК.

О крайне высокой потребности в поставках заявили 18 процентов респондентов, сильную зависимость отмечают 47 процентов. Хуже всего ситуация складывается для предприятий по добыче угля (36 и 57 процентов соответственно), на производствах бумаги и бумажных изделий (26 и 66 процентов), в деревообработке (35 и 42 процента), а также в производстве лекарственных средств и материалов (31 и 50 процентов), резиновых и пластмассовых изделий (27 и 50 процентов).

Низкой зависимость назвали руководители трети предприятий (32 процента). В этом плане лучше всего дела обстоят в добыче нефти и природного газа.

Полного избавления от импортного оборудования в ближайшие три года ожидают девять процентов опрошенных. Тех, кто считает отказ невозможным, в два раза больше. Самым популярным вариантом стал частичный отказ — 65 процентов. Пессимистичнее прочих оказались руководители производств по выпуску текстиля, бумаги и бумажных изделий. Там не верят в возможность отказа от иностранного оборудования 39 и 34 процента соответственно.

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Заместитель гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) Владимир Сальников считает, что результаты опроса получились даже позитивнее реальности. Он назвал интуитивно необъяснимым результат, полученный от руководителей нефтегазовой отрасли. По его мнению, сектор сильно нуждается в иностранном оборудовании, однако на результатах опроса могли сказаться его успешные закупки в 2022 году.

Также эксперт предположил, что зачастую на крупных предприятиях ответы на вопросы делегируют бухгалтерам, а те оценивают закупку оборудования через страну-поставщика. И если это российская компания-перекупщик, ведущая поставки по схеме параллельного импорта, то, например, китайские запчасти могут стать «российскими».

Ранее исследование Центробанка показало, что даже полное и эффективное импортозамещение приведет к снижению уровня жизни, так как на эти цели надо отвлекать трудовую силу, а также использовать средства граждан для инвестиций. По оценкам экспертом, даже оптимальная траектория замены западных товаров предусматривает возвращение к уровню жизни 2019 года не раньше чем через 15 лет.

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    Платон Щукин
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